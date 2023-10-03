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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مشاكل المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإشراكهم في خطط التنمية وتبادل الرؤى والأفكار للارتقاء بالخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة.


حيث التقى محافظ أسيوط خلال شهر سبتمبر 2023 كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام العمدة والنائب إبراهيم نظير والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد عيد عبدالجواد والنائب علاء خير الله والنائب أحمد الشناوي والنائب الحسيني جلال والنائبة نجلاء العسيلي والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب عادل حجازي والنائب مصطفى سالمان أعضاء مجلس الشيوخ وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم  والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأكد المحافظ أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن اللقاءات تضمنت استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية ومنها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والطرق والاسكان فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تم مناقشة الاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الدراسي الجديد وأعمال الانشاءات الجديدة والصيانة التي تمت للمدارس فضلا عن مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوي الآداء في خدمات بعض المرافق تعود بالنفع العام على المواطنين وتساهم في تلبية احتياجات ومتطلبات أهالي المحافظة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه تم التطرق أيضًا خلال اللقاءت إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالي 2023/2024 مؤكدًا إنه كلف الجهاز التنفيذي بطرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة وتنفيذها في أسرع وقت لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
وثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود محافظ أسيوط ودعمه لكافة المشروعات الخدمية والمتابعة المستمرة للمشروعات المستهدفة بأرجاء المحافظة فضلاً عن سعيه لتبني أفكار ورؤى غير تقليدية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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