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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائدها المذهلة.. فئات ممنوعة من تناول الجوافة| تعرف عليها

جوافة
جوافة

الجوافة هي فاكهة لذيذة ومغذية، ولها فوائد صحية مذهلة. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الفئات التي ينصح عادةً بتجنب تناول الجوافة في حالتها، وذلك لأسباب مختلفة.

كشف موقع هيلثي عن بعض الفئات التي قد تحتاج إلى تجنب تناول الجوافة:

1. أشخاص يعانون من حساسية الفاكهة: بعض الأشخاص قد يكونون مصابين بحساسية للفواكه، بما في ذلك الجوافة. قد تسبب تناول الجوافة لهؤلاء الأشخاص ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي أو حكة أو احتقان تنفسي. إذا كنت تعاني من حساسية للفواكه، يجب تجنب تناول الجوافة والتشاور مع طبيبك لتحديد التوجه الصحيح.

2. أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي: الجوافة تحتوي على إنزيم يسمى البابايين الذي يمكن أن يسبب صعوبات هضمية لبعض الأشخاص. إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرحة المعدية أو القولون العصبي، قد يكون من الأفضل تجنب تناول الجوافة أو استشارة طبيبك قبل ذلك.

3. أشخاص يتناولون أدوية معينة: هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع الجوافة وتؤثر على تأثيرها أو تزيد من آثار جانبية غير مرغوب فيها. على سبيل المثال، الجوافة يمكن أن تتداخل مع بعض أنواع مثبطات الانزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. قد تزيد الجوافة من تأثير هذه الأدوية وتؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

4. النساء الحوامل: على الرغم من أن تناول الجوافة عمومًا آمن للنساء الحوامل، إلا أن هناك بعض التقارير تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الجوافة قد يؤدي إلى تهيج الأمعاء ويسبب تشنجات في الرحم في بعض الحالات. لذا، قد يكون من الأفضل تقليل استهلاك الجوافة أثناء الحمل أو استشارة الطبيب.

مع ذلك، يجب تذكيرك بأن هذه التوصيات قد تختلف من شخص لآخر، وأنه من الأفضل استشارأنصحك دائمًا بالتشاور مع طبيبك قبل إجراء أي تغيير في نظامك الغذائي أو تناول الأطعمة التي قد تتفاعل مع حالتك الصحية أو الأدوية التي تتناولها.

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