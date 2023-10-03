فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية بمران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية و بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و ركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا على علاج الإرهاق و تقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة المقبلة بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية .

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.