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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية بمران الزمالك

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية و بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و ركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه  الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا  على علاج الإرهاق و تقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة  المقبلة بعد العودة من الراحة  السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية  .

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم  الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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