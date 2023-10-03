نقص الهيموجلوبين في الدم| أسباب وفاة الفنان محمد فريد.. تعرف عليها

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك وعن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين والذي أدى إلى وفاته.

فى إطار هذا كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد. تعريف الهيموجلوبين.



الهيموجلوبين (Hemoglobin) هو بروتين يوجد في خلايا الدم الحمراء (الإريثروسيتات) ويؤدي دورًا حاسمًا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم. يعمل الهيموجلوبين عن طريق الربط بالأكسجين في الرئتين ونقله عبر الدورة الدموية إلى الأنسجة، حيث يتم تحرير الأكسجين لتلبية احتياجات الأنسجة.

الهيموجلوبين يتكون من وحدتين ألفا (Alpha) ووحدتين بيتا (Beta)، وكل وحدة تحتوي على جزيء الهيم الذي يحتوي على ذرة الحديد المركزية. يرتبط الأكسجين بالحديد في جزيء الهيم، ويتم تكوين تركيز الهيموجلوبين في الدم بواسطة الخلايا الحمراء.

تتأثر وظيفة الهيموجلوبين أو مستوى الهيموجلوبين في الدم بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالدم، مثل فقر الدم وأمراض الهيموجلوبين المنجلية.