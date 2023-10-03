الخشت: الجامعة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الكيانات العالمية

يعقد مجلس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد بعثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية والخدمية.

ويُعد اجتماع مجلس جامعة القاهرة اليوم إيذانا بالاستعداد للافتتاح وشاهدًا على إنجاز جديد ومتميز من الانجازات المتواصلة لجامعة القاهرة وهو انطلاق وبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية وفتح أبوابها أمام الطلاب لأول مرة، خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، وتعكس النهضة الكُبرى وغير المسبوقة بقطاع التعليم العالي والتي نتجت عن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء وفتح مسارات جديدة في مجال التعليم العالي ليُصبح منافسًا لأرقى الأنظمة التعليمية في العالم.

وتُعد جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية على مستوى التعليم كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، كما ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، وبالتالي فهي تساهم في خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وقد أصبحت جامعة القاهرة الدولية الآن حقيقة ملموسة بعد أن كانت حلمًا، حيث أنه تم وضع حجر أساس للجامعة في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى المجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، و منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.