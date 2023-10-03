فاطمة التابعي عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" برئاسة أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد العربي اجتماعها بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب الناقدة الرياضية فاطمة التابعي عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد.

وترأس الاجتماع أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد ، واللواء طبيب رضا عوض نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جمال هليل أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ، ومندوبي وممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

ومثل اللجنة الأولمبية بالاجتماع الدكتور أسامة صادق مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم باللجنة الأولمبية..

وأقيم الاجتماع تحت إشراف قضائي للمستشار محمود الشيخ من قضاة مجلس الدولة.

كانت فاطمة التابعي بين الأعضاء الـ 50 للاتحاد وقت قيام أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد ببدء إجراءات تأسيس الاتحاد، ثم عضوا باللجنة الإعلامية بالاتحاد عقب تأسيسه ، ثم رئيسا للجنة الكرة النسائية.

وتأسس اتحاد الميني فوتبول في 29 يوليو 2019 ، وخلال أربع سنوات حقق الاتحاد الكثير من النجاحات والإنجازات.

وأكد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ، أن نشاط الاتحاد يتواجد بجميع محافظات مصر من سيوة لحلايب ومن إسكندرية لأسوان.

وتابع سمير أن الميني فوتبول في مصر منظومة قوية حققت العديد من الإنجازات المحلية والدولية بالفوز بكأس الأمم الإفريقية بنيجيريا والتأهل لكأس العالم بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

كما فاز منتخبنا الأول للسيدات بالمركز الرابع في كأس العالم بأوكرانيا ، وحصد منتخبنا للشباب تحت 23 سنة بالمركز الرابع في كأس العالم بأوكرانيا أيضا.

وعلى الصعيد المحلي نظم الاتحاد ثلاث بطولات دوري ممتاز وثلاث بطولات كأس لثلاثة مواسم متتالية، وبطولتين دوري ممتاز للسيدات بنجاح كبير، بالإضافة لبطولات الجمهورية للناشئين تحت 15، و17 سنة ، ومهرجانات للبراعم تحت 9، 11، 13 سنة ، ودورات تدريبية محلية و دولية لتخريج الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين من أبناء المنظومة.