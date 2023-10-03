‏اليوم التاسع.. تلاحم القساوسة مع مؤيدي السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة| صور

واصل مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافد علي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي والاعلام .

فقد حرص عدد من القساوسة على التلاحم مع مؤيدي الرئيس أمام الشهر العقاري بعين شمس وقاموا بتحرير التوكيلات المؤيدة للسيسي .



ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مكاتب التوثيق في ( عين شمس والأزبكية والبساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر ومصر الجديدة وبدر وحلوان وبولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرهم من المناطق الأخري ).

وشارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا على حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات ، أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير ، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

0974CC8F-41B4-4E76-90CD-F93F590D8752

009DFA5C-C883-4F2F-91C9-CFDFF9C432D9

6728DF51-B73F-4345-8696-EDF6D41CCE83

4FE9BB36-B318-485B-AF46-F55C9ED29AC0

A2604B5E-A44C-4916-BE60-D58783CBAF2B