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رئيس التحرير
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العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله، تغطية خاصة حول التوقعات الاخيرة للخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، المتخصص في التنبوء بالزلازل والكوارث الطبيعية، للوجه مرة أخرى بعدما صدقت توقعاته بشأن زلازل تركيا وسوريا والمغرب، ليحذر هذه المرة من 3 أيام حرجة في شهر أكتوبر، ورغم عدم تصديق البعض له، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تغريداته بشكل واسع، لينتشر المزيد من القلق.

وقال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" ، إن الأيام العشرة المقبلة ستشهد 4 اقترانات للكواكب، الأمر الذي يصعب من عملية تفسير هندسة الكواكب، ولكنه يرجح أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة.

ووضع العالم الهولندي، نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها وهي  SSGEOS، فيها شرح للاقترانات والمحاذاة بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية وخلال الأيام القليلة الماضية كانت  انتشرت بعض التوقعات بأنه سوف  يتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة وتلك التوقعات تنبأ بها العالم الهولندي وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء.

وحذر بالفعل هوجربيتس ، في  النشرة التي أعاد نشرها من احتمال وقوع حدث زلزالي أكبر بقوة 7 درجات ، وأن هذا كان يعتمد بالكامل على التقلبات الجوية التي تم تسجيلها يوم 23 سبتمبر ولولا هذا التقلب، لكان التحليل الأولي ليوم 22 سبتمبر قائما".

كما أوضح أن مشكلة التقلبات هي أنهم لا  لا يعرفوا متى يحدث زلزال أكبر ويمكن أن يكون من 1 إلى 9 أيام موضحا انه يتم الاعتماد على هندسة الكواكب ولديهم تسلسل هندسي للزاوية القائمة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، اذ ربما يبلغ ذروته. فيكمن أن يكون هناك  نشاط زلزالي أقوى يصل إلى 6.5 مليون تقريبًا، وربما أكبر في 3 أكتوبر لانه في  3 اكتوبر تم رؤية  مجموعة من الأشكال الهندسية الحرجة وفي المنتصف عطارد والأرض ونبتون في اقتران وقد تبلغ هذه الهندسة الحاسمة ذروتها بهذا الاقتران خاصة في 3 اكتوبر .

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