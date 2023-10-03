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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يستقبل سفير السويد في القاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، هوكان ايمسجورد، سفير السويد بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بسفير السويد، معبرًا عن سعادته بالزيارة. 

وخلال الحوار، قدم زكي عرضًا سريعا لأحدث أنشطة الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودور الهيئة في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية: "استطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية أن تحقق نتائج ملموسة في بناء دولة المواطنة، كما يشهد العمل التنموي الأهلي في مصر نموًّا كبيرًا في الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، وتسعى الهيئة الإنجيلية من خلال خبرات منتدى حوار الثقافات إلى تأصيل قيم الحوار والعيش المشترك وبناء الجسور على المستوى المحلي والدولي".

من جانبه، أشار السفير السويدي إلى احتياج العالم وبلاده إلى العمل على دعم قيم الحوار والعيش المشترك، وقال: "نحتاج إلى فرص تعاون أكبر في مجال الحوار والعيش المشترك وبناء الجسور، والهيئة الإنجيلية تمتلك خبرة عظيمة في مجال الحوار، وثقتنا كبيرة في دورها الوطني المؤثر في خدمة المصريين".

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