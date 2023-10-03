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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: السيسي الأقدر على تولى رئاسة البلاد وندعمه لفترة جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن ، دعمه الكامل وتأييده المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي ، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، استجابة لنداء ملايين المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبدالغني، فى بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي نجح فى معالجة جميع المشكلات المُزمنة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة ماضية، بوضع خطة استراتيجية عملت على النهوض بكافة قطاعات الدولة، بجانب المشروعات القومية العملاقة، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتى لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن حجم الإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر على مدار الـ 10 سنوات السابقة غير مسبوق في مختلف المجالات وفى جميع ربوع الوطن ، وليس لها مثيل من قبل ولم يستطيع أحد فعل ذلك، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات الإرهابية.

وأكد عبدالغني ، أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية وتُعيد بناء مؤسسات الدولة التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة، بالإضافة إلى حدوث تنمية شاملة حقيقية بالبلاد والتى لم نشهدها من قبل ، كما استطاع الرئيس الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع كافة الدول.

ولفت عبدالغني إلى أن الرئيس كان حريصا على إطلاق المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وكان في مقدمة ذلك مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، بجانب مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، بجانب التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية من بينها "تكافل وكرامة" من أجل دعم وحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.

السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن

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