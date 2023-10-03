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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة نابولي

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب دييجو أرماندو ماردونا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.
خط الوسط: مودريتش، تشواميني، فالفيردي.
الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي مديره الفني كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على نابولي في مباراة اليوم والانفراد بصدارة  المجموعة الثالثة.

ويتقاسم ريال مدريد ونابولي صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط لكل فريق.

وتغلب ريال مدريد على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف  في الجولة الأولى، بينما فاز نابولي على براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق نابولي بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ريال مدريد والتربع وحيدا على الصدارة.

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