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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قطع غيار ميتسوبيشي لانسر بومه تباع بهذه الأسعار | تفاصيل

قطع غيار ميتسوبيشي
قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " بومه " تباع بهذه الأسعار

السيارات المستعملة دائما ما تحتاج إلى صيانة دورية من أجل ضمان عملها بصورة سليمة، بالإضافة إلى أن السيارات المستعملة يجب أن تذهب الي مراكز الصيانة بشكل دوري لتغير الأجزاء التي تحتاج الي استبدال ، لأن الأعطال بالسيارات المستعملة لا تجعلها تعمل بكامل كقائتها ، وذلك يعرض أصحاب السيارات للأعطال المتكررة على الطرق السريعة .

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بناء علي ذلك يتوافر داخل السوق المصري لقطع الغيار العديد من أجزاء السيارة التي يريدها أو يحتاج إليها أصحاب السيارات، ولكن تختلف أسعار هذه الأجزاء من مكان لآخر وحسب العرض والطلب عليها .

قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " بومه " تباع بهذه الأسعار

يوضح زكريا سعيد  صاحب احد المحال التجارية لموقع صدى البلد الإخباري، أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " بومه " من موديل 2005 حتي موديل 2012 :

 

1- فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " بومه " :

فلتر الهواء يعمل علي منع دخول الأتربة الي محرك السيارة، وذلك من أجل تنقية الهواء الذى يدخل الي المحرك من اجل إتمام عملية الاحتراق ، ولضمان عمل المحرك بكفاءة .

 فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " بومه " 

يباع فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " بومه " من موديل 2005 حتي موديل 2012 بسعر 100 جنيه، ويرتفع ليصل الي 150 جنيه .

2- فلتر تكييف ميتسوبيشي لانسر " بومه " :

يعمل فلتر تكييف ميتسوبيشي لانسر " بومه " علي تنقية الهواء المستخدم داخل التكييف من اجل ترطيب الجو ، وذلك من اجل حماية الركاب وحماية أجهزتهم التنفسية من التلوث الخارجي المتواجد في الهواء .

 فلتر تكييف ميتسوبيشي لانسر " بومه " 

سعر فلتر تكييف ميتسوبيشي لانسر " بومه " من موديل 2005 حتي موديل 2012 يباع بسعر 100 جنيه، ويرتفع ليصل الي 130 جنيه .

3- جلبه مقص كبيره لـ ميتسوبيشي لانسر " بومه " :

المقصات بالسيارة تحتوي علي قطع جلدية يطلق عليها جلبه المقص، وتعمل جلبه مقص علي منع احتكاك الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض .

 جلبه مقص كبيره لـ ميتسوبيشي لانسر " بومه " 


يبلغ سعر جلبه مقص كبيره لـ ميتسوبيشي لانسر " بومه " من موديل 2005 حتي موديل 2012 بالسوق المصري لقطع الغيار 140 جنيه، وترتفع لتصل الي 160 جنيه .

4- جلبه مقص صغيره  لـ ميتسوبيشي لانسر " بومه " :

جلبه المقص الصغيرة تعمل علي تخفيض الاهتزازات الناتجة عن حركة العجلات ، من أجل المحافظة على توازن المقصات أثناء حركة السيارة .

جلبه مقص صغيره  لـ ميتسوبيشي لانسر " بومه "

تأتي جلب المقصات الصغيرة الخاصة بسيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه " من موديل 2005 حتي موديل 2012 بسعر 90 جنيه، ويرتفع سعرها ليصل الي 130 جنيه .

5- مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه "  :

مسمار التوازن يعمل علي ربط نظام التعليق الأيسر بـ الأيمن من اجل تحقيق التوازن والثبات بـ منظومة التعليق عند زاوية محددة مستحيل أن يتخطاها .

مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه "

يتوافر مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه "  من موديل 2005 حتي موديل 2012 بسعر 225 جنيه، ويترفع سعرة ليصل الي 300 جنيه .

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