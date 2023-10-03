بعد توافرها بمصر .. سعر جاك JS2 الرياضية الجديدة| صور

ظهرت سيارة جاك JS2 من جديد داخل السوق المصري للسيارات ، وتنتمي JS2 موديل 2024 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتحتوي JS2 علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الي أنها تعود الي الأسواق بتصميم أنيق ومميز يناسب جميع فئات المجتمع ، وتحتوي علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ووسائل الأمان المتطورة .

جاك JS2 موديل 2024 تعود للأسواق بهذا السعر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جاك JS2 الرياضية الجديدة موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات :

جاك JS2 موديل 2024 تعود للأسواق بهذا السعر



- أبعاد جاك JS2 الرياضية



تأتي سيارة جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

- محرك جاك JS2 الصينية

جاك JS2 موديل 2024 تعود للأسواق بهذا السعر

تحتوي سيارة جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر ، يعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- سعر جاك JS2 موديل 2024

جاك JS2 موديل 2024 تعود للأسواق بهذا السعر

تتوافر سيارة جاك JS2 موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة تباع بسعر 639 ألف جنيه .