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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة.

الأسهم القيادية الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100

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