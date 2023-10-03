إعدام مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة خلال حملات رقابية بالإسكندرية

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والكافيهات والصيدليات والأسواق العشوائية ، للتصدي لكل أشكال المخالفات وإزالة الإشغالات ومتابعة صلاحية السلع للاستهلاك ، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين .

وأسفرت الحملة التي قامت بها إدارات حي شرق عن تحصيل مبلغ 100 ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، و5 آلاف جنيه مديونيات مستحقة لشركة الصرف الصحي، وغلق وتشميع 5 مقاهي لإدارتها بدون ترخيص ، والتحفظ على 263 حالة إشغال متنوع ، وإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق 3 صيدليات لعدم وجود صيدلي ، وتحرير 19 محضرا وإنذارا "صحة وتموين وبيئة وسلامة وصحة مهنية".



وشن حي وسط حملة مكثفة تم خلالها إعدام 36 كجم من المواد الغذائية والمشروبات ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على 400 حالة من الإشغالات المتنوعة وتحرير 20 محضرا متنوعا و6 إنذارات وتحصيل مبلغ 26 ألف جنيه غرامة فورية لمخالفة الإجراءات الاحترازية .