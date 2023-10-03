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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي

مهرجان العراق الدولي
مهرجان العراق الدولي

تنطلق الليلة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي، بعد تأجيله، بمشاركة عدد من نجوم وفنانين مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان العراق الدولي مجموعة كبيرة من  الفنانين والممثلين العرب عبر منحهم درعا تكريميّا صمّمه النحات العراقي أحمد البحراني، وسينقل على كافة القنوات التلفزيونية العراقية.

 

ووصل عدد من الفنانين إلى العراق لحضور فعاليات المهرجان أبرزهم الفنان جمال سليمان والفنان الأردني منذر الرياحنة والفنانة هالة صدقي وبشرى وايناس الدغيدي.
 

وينطلق حفل افتتاح المهرجان اليوم في ساحة الاحتفالات في بغداد ، بالتزامن مع العيد الوطني للعراق، ويقدمه علي الخالدي. 

 

 

 

تضم لجنة تحكيم مهرجان العراق الدولي كل من الفنان أشرف زكي ، نصير شمة، جبار جودي، إيناس الدغيدي، الممثلة شذى سلام، المنتج محسن جابر، والناقد جمال فياض.


اختيرت أسماء الفائزين بجوائز مهرجان العراق الدولي، بعد طرح استفتاء موسع ومن المقرر تكريم أفضل ممثل ومخرج وممثلة وصناع الأعمال الدرامية العراقية والعربية. 

مهرجان العراق الدولي الفنانين والممثلين العرب القنوات التلفزيونية مهرجانات فنية مهرجان العراق

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