منهم جمال سليمان وهالة صدقي.. تفاصيل زيارة نجوم الفن للعراق

حرص مجموعة من الفنانين على التواجد في العراق من أجل الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي.

ومن بين الحضور الفنان جمال سليمان، بشرى، منذر رياحنة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

أرسل الفنان جمال سليمان رسالة اعتذار عن تواجده بلجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39 برئاسة الناقد الأمير أباظة والتي تفتتح فعالياته اليوم وتستمر حتي ٥ من نفس الشهر.

ويرجع سبب اعتذاره لتواجده في العراق، حيث كان مقرر له العودة في ٣٠ سبتمبر ولكن نظرا لحريق مدينة الحمدانية الذي هز الوطن العربي وأدي لوفاة أكثر من ١٠٠ ضحية و١٥٠ مصابا، تم تأجيل الحدث الذي سافر "جمال" من أجله، وهو ما عطل عودته للقاهرة.

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي تقام خلال الفترة من ١وحتي ٥ أكتوبر الجاري وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين.