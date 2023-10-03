بتهمة الاحتيال.. ترامب أمام المحكمة لليوم الثاني على التوالي

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل يفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيمثل لليوم الثاني أمام محكمة نيويورك في قضية الاحتيال المدني.

وكان قد حضر أمس، الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث تطلب المحكمة منه دفع مبلغ 250 مليون دولار وعدم البناء مجددا في المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ونشرت حسابات مؤيدة لترامب على “إكس” صور إحضار الطعام لترامب وهو في المحكمة.

واعتبرت الحسابات أن الزعيم ترامب يطلب طعامه المفضل في جلسة أخرى مفبركة له.

وكان هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن.