عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بسوهاج تنظم مسيرات حاشدة لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

صدى البلد

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الديب أمين عام الحزب
والمحاسب كمال شلبي امين التنظيم وبحضور الامناء المساعدين و الأمانات النوعية والمراكز وكوادر حزب حماه الوطن عدة مسيرات حاشدة في مراكز وقرى المحافظة لدعم وتأييد الرئيس السيسي وذلك عقب ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تبناها منذ أن تولى سدة الحكم.


قال الدكتور أحمد الديب إن الرئيسي عبد الفتاح السيسي شخصية وطنية مخلصة حمت مصر والمصريين من براثن الإرهاب وحمل علي عاتقة مسؤولية الوطن في فترة عصيبة كان في مفترق الطرق واستطاع بحنكته وقيادته تجنب تمزيق وتقسيم البلاد إلى دويلات.


وأكد علي أن محافظة سوهاج شهدت في عهد الرئيس السيسي إقامة العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والمبادرات الرئاسية التي غيرت الوجه الحضاري لمحافظة سوهاج.


وأشار إلى أن مقرات حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج والمنتشرة في المراكز والقرى والنجوع تعمل على مدار الساعة لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

 

fbcaad7c-30b5-4508-915e-84764e95d65f
fbcaad7c-30b5-4508-915e-84764e95d65f
f3243f49-9a1d-4f51-a088-af88c4046d31
f3243f49-9a1d-4f51-a088-af88c4046d31
b6592899-3667-4a1a-a98a-faf134db001c
b6592899-3667-4a1a-a98a-faf134db001c
3cacca9d-faa2-4028-a1b7-e1c2506c15a6
3cacca9d-faa2-4028-a1b7-e1c2506c15a6
الرئيسي عبد الفتاح السيسي المشروعات حماه الوطن الجمهورية الجديدة سوهاج التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن: مصر محظوظة بقائدها صاحب الرؤية

حزب حماة وطن: السيسي رئيس من طراز فريد يعي كل كلمة يقولها

ترشيحاتنا

سمير فرج: انتصارات حرب أكتوبر المجيد حققها الشعب والجيش

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ