حماة الوطن بسوهاج تنظم مسيرات حاشدة لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الديب أمين عام الحزب

والمحاسب كمال شلبي امين التنظيم وبحضور الامناء المساعدين و الأمانات النوعية والمراكز وكوادر حزب حماه الوطن عدة مسيرات حاشدة في مراكز وقرى المحافظة لدعم وتأييد الرئيس السيسي وذلك عقب ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تبناها منذ أن تولى سدة الحكم.



قال الدكتور أحمد الديب إن الرئيسي عبد الفتاح السيسي شخصية وطنية مخلصة حمت مصر والمصريين من براثن الإرهاب وحمل علي عاتقة مسؤولية الوطن في فترة عصيبة كان في مفترق الطرق واستطاع بحنكته وقيادته تجنب تمزيق وتقسيم البلاد إلى دويلات.



وأكد علي أن محافظة سوهاج شهدت في عهد الرئيس السيسي إقامة العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والمبادرات الرئاسية التي غيرت الوجه الحضاري لمحافظة سوهاج.



وأشار إلى أن مقرات حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج والمنتشرة في المراكز والقرى والنجوع تعمل على مدار الساعة لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.