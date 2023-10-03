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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2005 يفوز علي الأهلي بنتيجة 2/3 ضمن منافسات بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 على نظيره بالنادي الأهلي بنتيجة 2/3  خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية على ملعب الأهلي .

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من : يوسف النجار " هدفين" وعمر ياسر

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد خلال مباراة اليوم.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 
مدير فني ك/ إيان تايلر
مدرب عام ك/ عمر خطاب
مدرب ك/ كريم ايمن 
مدرب حراس ك/ يوسف طاهر 
إداري الفريق ك/ محمد صلاح
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي 
مخطط أحمال ك/ هوندا 
اخصائي د/ تامر عادل
مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"

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