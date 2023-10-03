علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

قد يشير ظهور بعض الأعراض على الإصابة بالسرطان، لكن أحد الأعراض الأقل شيوعًا هو فقدان السمع.

الإصابة بالسرطان قد يتسبب في فقدان السمع كعرض مبكر

وقال الدكتور بيتر بيروم، اختصاصي السمع البريطاني، أن فقدان السمع قد يشير إلى الإصابة بالسرطان، ووفقًا لما نشر في صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتابع بيروم، أنه يمكن لبعض الأورام السرطانية في الأذن الداخلية أو في الدماغ أن تسبب تغيرات في السمع في إحدى الأذنين أو كلتيهما لأنها تضغط على الأعصاب.

واكد بيروم، بأنه قد يكون فقدان السمع علامة على الإصابة بالأورام العصبية الصوتية [نوع من أورام المخ غير السرطانية] أو أورام المخ مثل الأورام السحائية، السرطان الذي انتشر من أجزاء أخرى من الجسم، مثل : سرطان الثدي أو سرطان الرئة يمكن أن ينتشر إلى منطقة الأذن الداخلية ويؤدي إلى تغيرات في السمع.

الإصابة بالسرطان قد يتسبب في فقدان السمع كعرض مبكر

وكشف بيروم، أنه يمكن لسرطانات الطفولة مثل أورام المخ ورم الخلايا البدائية العصبية أن تظهر أحيانًا مع فقدان السمع كعرض مبكر.

وتصنف مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، بأن فقدان السمع هي أحد الأعراض المحتملة لسرطان الأذن، وسرطان البلعوم الأنفي (الجزء العلوي من الحلق)، وأورام المخ غير السرطانية.

وافادت كلية الطب بجامعة هارفارد، أن العلاجات مثل العلاج الكيميائي تسبب مشاكل سمعية، يمكن أن تنتج مشاكل السمع الأخرى المرتبطة بالسرطان عن تلف العصب السمعي بسبب علاجات مثل العلاج الكيميائي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في السمع، وعادة ما يكون فقدان السمع ذو الترددات العالية وغالبا ما يكون مؤقتا.