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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد العمال: السيسي استجاب لنداء الشعب المصري بالترشح للانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أنهم كاتحاد للعمال قاموا بعمل مناشدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال المسيرة والعطاء، ‏وأن بعد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كان يجب أن نشكره على ذلك وعلى هذه الاستجابة، ‏مؤكدا أنه علينا أن نتخيل للحظة كم التخبط والأوضاع التي ستدخل فيها البلد إذا لم يترشح السيسي.

 

وتابع ‏خلال مدخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنه يمثل اتحاد عمال مصر ونقاباته، والذي حدث بالأمس أن جميع النقابات عن بكرة أبيها نزلت إلى الشوارع وناشدت الرئيس السيسي باستكمال المسيرة لذلك تم إصدار البيان لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لنداء الشعب المصري واتحاد عمال مصر والترشح للانتخابات.

عمال مصر اتحاد عمال مصر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم

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