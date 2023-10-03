النائب طارق رضوان: السيسي وهب حياته طيلة 10 سنوات لإعادة بناء مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مؤتمر حكاية وطن هو عرض للرؤية والأهداف ومراحل التنفيذ ببرنامج يشمل الفترة الرئاسية المقبلة، والذي أكد من خلالها الرئيس السيسي أن المشاركة هي العنصر الرئيسي لنجاح مثل هذا المؤتمر.

النائب طارق رضوان يتحدث عن مؤتمر حكاية وطن

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي وهب حياته خلال الـ 10 سنوات الماضية لخدمة هذه الدولة وإعادة بناءها من جديد بعد ما حدث فيها خلال فترة 2011، من انهيار اقتصادي، وانهيار الخدمات المصرفية، والانفلات الأمني، وكل الأحداث التي يتذكرها الجميع في تلك الفترة.

وتابع النائب طارق رضوان، أن مصر بدأت مرحلة البناء خلال الفترة الماضية، ولمح الجميع تقدم واضح في العديد من الملفات المختلفة، ولكن مازال هناك تحديات يتم العمل على تخطيها، واستغلال تلك التحديات بدلا من أن تكون عنصر سلبي لتكون عنصر إيجابي، وتم الحديث عن الزيادة السكانية، والتحديات الأمنية، وضرورة إعادة بناء الصناعة بمختلف خدماتها المختلفة، سواء الصناعات المترتبة على الصناعات الصغيرة أو الخدمات الزراعية، والعمل على تحويل تصدير الصادرات الزراعية بدلا من شكلها الأولي إلى صناعات شاملة سواء فواكه معلبة أو مغلفة دخلت في مراحل إعداد معين مثل المربى وما إلى ذلك، من أجل تعظيم العائدات الواردة من الحاصلات الزراعية.

واستكمل، أن الأرقام لا تكذب، وشهد مؤتمر حكاية وطن استراتيجية واضحة وصريحة لما تم خلال السنوات الماضية، وما سيتم العمل على استكماله خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى ان أوروبا أخذت 70 عاما لتصل ما هي عليه في الوقت الحالي، "البعض مستكتر على مصر اللي هي بتعمله في الوقت الحالي واللي اتعمل خلال 8 سنوات".

وأردف، أن هناك هجوم شرس وتحدي كبير تقوده قوى الغرب وبرلمانات الغرب على مصر، وتم التواصل معهم في الفترة الماضية، والأشهر الماضية لامس تقدم في طريقة الحوار من خلال مخرجات عديدة، أولا أنهم بدأوا في فهم ما يحدث في مصر، وأن حقوق الإنسان ليست حقوق سياسية فقط، وإنما حقوق كاملة وهو ما تم العمل عليها.