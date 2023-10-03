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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة فيروس كورونا.. الكونجرس الأمريكي يمدد بعض برامج التأهب للوباء

كورونا أمريكا
كورونا أمريكا

مدد الكونجرس مؤقتًا بعض برامج التأهب للوباء، لكن البرنامج الذي يشجع على تطوير التدابير المضادة لمشاكل الصحة العامة الكبيرة مثل الأوبئة انتهت صلاحيته دون تمديد.

 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حالات فيروس كورونا  تتزايد من جديد في أمريكا، وعادت الكمامات من جديد، ويطلب من الناس البقاء في المنزل عندما يكونون مرضى.

وأضافت "وول ستريت جورنال”، أن "عودة كورونا إلى الظهور تذكرنا بأنه ما زالت لديه القدرة على إعاقة عمليتي التعلم والعمل”.

 

وأوضحت أن القليل من الشركات والمدارس جاهزة لاستعادة إجراءات مثل قواعد الارتداء الصارمة للكمامات، التي كانت شائعة خلال السنوات الأولى للجائحة.

 

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، إنها فتحت 73 تحقيقًا بشأن تفشي فيروس كورونا في الثلاثين يومًا السابقة.

وحثت نقابة المعلمين المتحدة في لوس أنجلوس الطلاب على ارتداء قناع إذا حضروا إلى المدرسة وهم يعانون من أعراض كورونا.

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وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن "الوضع يبقى مراقبًا في معظم المدارس، ويُشجع في بعض الحالات على ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل إذا كان الشخص معرضًا للخطر".

كورونا فيروس كورونا أمريكا

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