ما هي الأمور المذكورة في حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟

ما صحة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد .. أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال، مؤكدا أنه حديث صحيح ثابت عن النبي.

وقال علي فخر، في فيديو له، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والعتق)[تحفة المحتاج]، حيث يذكر هذا الحديث ثلاثة أمورٍ يستوي فيها الجد مع المزح، فإذا تلفظ بها الشخص كانت كلمته نافذة سواء كان مازحًا أو جادًا، وبالتالي لا يجب الاستهانة بها، أو التلفظ بها على سبيل الهزل، فالتراجع عنها لن يفيد قائلها، وفي هذا المقال سنعرفكم على هذا الحديث بشكلٍ مفصل.

النكاح نهى عليه الصلاة والسلام عن الهزل في النكاح لما له من آثار سلبية على ترابط العائلة وحياة أفرادها، فعندما يقوم ولي أمر فتاةٍ معينة بقول: زوجتك ابنتي يا فلان لشخصٍ ما، ووافق عليه بوجود شاهدين، فإن عقد الزواج سيصبح ساريًا، حتى وإن كان القصد منه هو الهزل، أو المزاح، وفي ذلك ضررٌ على الفتاة إن كانت صغيرةً في السن، أو غير موافقة على هذا الزواج.

الطلاق

الطلاق من الحلول الشرعية التي أباحها الإسلام لانفصال الأزواج عن بعضهم البعض، وقد عرفه العلماء على أنه فض النكاح باستخدام لفظٍ صريح، كأن يقول أنتٍ طالق، أو باستخدام الكناية، كأن يقول اذهبي لأهلك فلا حاجة لي بك، وقد يتلفظ الرجل العاقل بيمين الطلاق إمّا أمام زوجته، أو في غيابها، أو أمام القاضي الشرعي في المحكمة.

وإذا تلفظ الرجل بيمين الطلاق، حتى وإن كانت نيته هي المزح أو الهزل، فإن الطلاق سوف يقع، وستصبح الزوجة محرمةً عليه، إذ إن الطلاق قرار شديد التأثير في حياة الأسرة، وعلى الأبناء إن وجدوا، لذلك يجب على الرجل أن يحذر من المزاح فيه، ففي ذلك إيذاء للزوجة والعائلة.

طلاق السكران

حق الطلاق كما هو مكفول بيد الرجل إلا أنه مكفول للمرأة أيضًا بأن تذهب وتطلب الخلع إذا تعسر الزوج فى عدم إجابة رغبتها في الطلاق".

والزوج الذي يتعاطى المخدرات يكون بفعله هذا ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية لله تعالى سيعاقب عليها، إلا أن هذه مصيبة كبيرة، فهي إتلاف للمال وللعقل وللصحة وللعلاقة الزوجية على كل المستويات، فعليه أن يتقي الله ويبتعد عن تعاطي المخدرات.

والسكران عند جمهور العلماء لا يقع طلاقه، إلا أن بعض العلماء أوقع الطلاق لتشديد العقوبة عليه، فما ذنب الزوجة والأبناء، فطلاق السكران ليس واقعًا"، وعلى الزوجة أن تصبر على العيشة معه وتنصحه ولا تتركه وتطمئن لأن طلاقه لا يقع، أما لو كانت لا تتحمل العيش معه فلها أن تخلعه إذا أردت".

هل حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ضعيف؟

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أنه لابد للباحث أن يستقصي الكلام حتى يحكم بضعف الحديث حتى لا يرد حديثا ثابتا عند أهل العلم أو بعضهم، وهذا الحديث موجود عند أبي داود وغيره وقد حكم عليه بعض أهل العلم بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم إن معظم الفقهاء قد أخذوا به وعليه الفتوى كما هو معلوم فكيف بعد ذلك نرده، ففى رواية أبي داود للحديث وكلام الألباني عليها، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:" ﺛﻼﺙ ﺟﺪﻫﻦ ﺟﺪ، ﻭﻫﺰﻟﻬﻦ ﺟﺪ: اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﺮﺟﻌﺔ "، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال وأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .