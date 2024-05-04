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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملين انهار عليهما بئر صرف صحي في أسيوط

مصرع عاملين انهار
مصرع عاملين انهار عليهما بئر صرف صحي بأسيوط

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، أبعد ان انهار عليهما بئر صرف صحي تحت الإنشاء بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات.

وبالانتقال والمعاينة الأولية  تبين انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار بئر صرف صحي تحت الإنشاء بقرية المعابدة الشرقية مما أسفر عن مصرع "عمر. ب. ع" 20 عامًا، مقيم قرية المعابدة، و"إبراهيم.ح.م "، 46 عامًا، مقيم قرية بني رافع.

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تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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