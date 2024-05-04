أستاذ هندسة طرق : التاكسي الطائر البديل أصبح موجودا على مستوى العالم

أكد دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، أن التاكسي الطائر البديل أصبح موجود على مستوى العالم، وهناك دول مثل الإمارات بدأت تتجه، ولكن هذا يحتاج إلى بنية تحتية لابد من توافرها أولا ثم الاتجاه للعمل بها.

وقال أبو خضرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدى ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، اليوم نتجه الى النقل الجماعي ده اللي يهمني لان انا عندي مدن كثيفة السكان وانا محتاج وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة وده كان الاتجاه اللي تم بميزانية ليس لها مثيل.

النقل الأخضر

وأشار أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إلى أننا كنا من أوائل الدول على مستوى العالم في الاتجاه للنقل الأخضر وسبقنا دول كتير.