نورا علي: تعزيز آليات الوصول إلى 30 مليار دولار سنويا على رأس أولوياتنا

وجهت النائبة نورا علي تحية شكر وتقدير لأعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب لثقتهم في قدرتها على قيادة اللجنة للسنة الرابعة على التوالي.



وقالت نورا علي، اليوم عقب فوزها برئاسة اللجنة بالتزكية، إنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق التطلعات والوصول بقطاع السياحة لما يستحقه بما يحقق المستهدفات الأولية بتحقيق إيرادات 30 مليار دولار سنويًا.



وتابعت: " ما زلت أؤكد أن مصر تستحق أضعاف ما تحققه؛ ما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتعظيم عوائد مقوماتنا السياحية المتفردة".



وأشارت إلى أن السياحة تمثل قطاع استراتيجي إن نجحنا في استغلالها الاستغلال الأمثل ستعزز من صلابة ومتانة اقتصادنا القومي وستجعله قادرًا على مجابهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية.