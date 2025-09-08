قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود سعد بعد نجاح «صوت هند رجب» في فينيسيا: فرحتي منقوصة لهذا السبب
الطب الشرعي يكشف حجم إصابة عروس مصر القديمة.. وتشويه بنسبة 5% في الوجه
هل يجوز أداء صلاة الضحى جماعة؟.. اعرف حكم الشرع
باستثمارات 900 مليار.. تفاصيل توفير 200 ألف فرصة عمل
نزلت تاني .. تراجع جديد في أسعار كيلو الدواجن وكرتونة البيض
تضامنًا مع الفلسطينيين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل ويُطالبون بإجراءات ضد إسرائيل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
حوادث

الطب الشرعي يكشف حجم إصابة عروس مصر القديمة.. وتشويه بنسبة 5% في الوجه

عروس مصر القديمة
عروس مصر القديمة

كشف التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمجني عليها المعروفة إعلاميًا بـ"عروس مصر القديمة"، والتي تعرضت لاعتداء أسفر عن تشويه وجهها عقب أيام من زفافها.

ووفقًا للتقرير المبدئي، فإن الإصابة تمثلت في جرح قطعي بالوجه بنسبة 5%، دون الإشارة إلى حجم العجز الكلي أو تحديد مدة العلاج اللازمة لتماثل المجني عليها للشفاء.

في سياق متصل، حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 9 سبتمبر الجاري لنظر استئناف "مريم" المتهمة بالتعدي على عروس مصر القديمة على قرار حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

