الطب الشرعي يكشف حجم إصابة عروس مصر القديمة.. وتشويه بنسبة 5% في الوجه

كشف التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمجني عليها المعروفة إعلاميًا بـ"عروس مصر القديمة"، والتي تعرضت لاعتداء أسفر عن تشويه وجهها عقب أيام من زفافها.

ووفقًا للتقرير المبدئي، فإن الإصابة تمثلت في جرح قطعي بالوجه بنسبة 5%، دون الإشارة إلى حجم العجز الكلي أو تحديد مدة العلاج اللازمة لتماثل المجني عليها للشفاء.

في سياق متصل، حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 9 سبتمبر الجاري لنظر استئناف "مريم" المتهمة بالتعدي على عروس مصر القديمة على قرار حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.