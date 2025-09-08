هل يجوز أداء صلاة الضحى جماعة؟.. اعرف حكم الشرع

يهتم عدد كبير من الناس بأداء صلاة الضحى ويرغب كثيرون في معرفة جميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بصلاة الضحى، ومنها ضمن الأسئلة الأكثر شيوعا بين الناس هو هل يجوز أداء صلاة الضحى جماعة؟ وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي الخاص بهذه المسألة الفقهية.

هل يجوز أداء صلاة الضحى جماعة؟

وفي السياق كشفت دار الإفتاء عن حكم أداء صلاة الضحى في جماعة، قائلة إن الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ مثل صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، "ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه".

حكم صلاة الضحى في جماعة

من جانبه، كشف الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن لصلاة التطوع منها صلاة الضحى يجوز للإنسان بأن يصليها جماعة ولكن على ألا يجعلها عادة.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء، بما جاء عن سيدنا أنس بن مالك- رضي الله عنه- أخبر أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.

أفضل وقت لأداء صلاة الضحى

وفي السياق، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني إن الوقت الصحيح لصلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيد الرمح يعنى خمس درجات وتقوم الشمس بتخطي الدرجة خلال أربعة دقائق، وبذلك يبدأ وقت الضحى من بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة وينتهى قبل أذان الظهر بأربع دقائق.

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، قال إن الوقت الصحيح لصلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة تبدأ من بعد شروق، وتنتهي قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بخمس دقائق تقريبا، مشيرا إلى أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو منتصف تلك الفترة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن ذلك هو أفضل وقت لصلاة الضحى لأنه يؤدي إلى عدم انقطاع المسلم عن الصلاة لفترة طويلة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.