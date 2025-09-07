هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أداء صلاة الخسوف في البيت مع الأسرة، مؤكدًا أنه لا مانع شرعي من ذلك، سواء أديت الصلاة في المسجد أو في البيت، طالما تم الالتزام بخشوع الصلاة والنية الصحيحة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الدعاء أثناء خسوف القمر مستحب ومستجاب بإذن الله، موضحًا أن هذا الوقت هو فرصة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة والذكر والدعاء بصدق وإخلاص.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الظواهر الكونية الغريبة مثل الخسوف تذكّر الإنسان بعظمة الله وقدرته، وهي موطن للتأمل واللجوء إلى الله عز وجل، مضيفًا أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله"، مؤكدًا أن هذا الأمر إحياء لسنة النبي ﷺ وفرصة للتقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح.

أدعية عند خسوف القمر

اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسوف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.

اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

كيف تصلي خسوف القمر؟

أولًا: الركعة الأولى

يبدأ المسلم بـ تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة مثل البقرة، إن استطاع. يركع ركوعًا طويلًا، يسبح فيه ويطيل. يرفع من الركوع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد». ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يتبعها سورة أقصر، كآل عمران أو نحوها. يركع مرة ثانية، يكون هذا الركوع أقصر من الأول. يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

