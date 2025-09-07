قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسي البحر الأحمر.. مصر تطلق أضخم مشروع سياحي بـ900 مليار جنيه
هل سيخنق الذكاء الاصطناعي إمدادات المعرفة؟.. خبراء يحذرون من مستقبل أكثر غباءً
محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق.. شاهد
حكم من فاتته صلاة الخسوف اليوم.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو
هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
"السباق من أجل الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة
كامل الوزير: مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي.. الثلاثاء
فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو
أخبار البلد

موعد صلاة الخسوف اليوم في مصر .. اعرف كيف تؤديها
عبد الفتاح تركي

موعد صلاة الخسوف .. تشهد مصر وعدد من دول العالم خسوفًا للقمر، مساء اليوم الأحد، إذ تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً، وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، في حين سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً.

جدول خسوف القمر بتوقيت القاهرة

بداية الخسوف الجزئي في الساعة 19:27

بداية الخسوف الكلي في الساعة 20:30

ذروة الخسوف في الساعة 21:11

نهاية الخسوف الكلي في الساعة 21:52

نهاية الخسوف الجزئي في الساعة 22:56

كيفية صلاة الخسوف خسوف القمر

موعد صلاة خسوف القمر اليوم

تُصلّى صلاة الخسوف وقت حدوث خسوف القمر إلى انتهائه، لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها، ويصليها المصلون جماعة أو فرادى، وإن صلاها الناس جماعة ينادَى لها بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لها، لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

صلاة الكسوف - كيفية صلاة الخسوف

هل صلاة الخسوف سنة مؤكدة؟

صلاة الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله ﷺ، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» [صحيح البخاري]

صفة صلاة الخسوف

صفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ” [صحيح البخاري].

لماذا نصلي صلاة الخسوف والكسوف ؟.. سبب لا يعرفه كثيرون

وأمس السبت، أصدرت وزارة الأوقاف تعميما على جميع المديريات بالمحافظات بشأن ضوابط إقامة صلاة الخسوف وستقتصر على المساجد الكبرى التي تحددها المديريات.

وتشهد سماء مصر والدول العربية مساء غد الأحد خسوفا كليا للقمر فيما يسمى «قمر الدم»، كما تشهده سماء عدد من الدول الأوربية.

ومن المتوقع أن تبدأ ظاهرة خسوف القمر في مصر الساعة 6:28 مساء، على أن يكتمل دخول القمر في الظل، ويبدأ الخسوف الكلي عند 8:31 مساء، بحيث يصل هذا الخسوف ذروته في الساعة 9: 12 مساءً.

ومن المتوقع أن تستمر جميع مراحل خسوف القمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة تقريبًا، فيما تبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة، ويُعد هذا الخسوف الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي حدث في مارس الماضي، ويشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 أغسطس 2026، ويقتنص هواة الفلك ومحبو التصوير هذه الفرصة لتوثيق هذا الجمال الفلكي النادر.

هذه الظاهرة يتلون فيها القمر باللون الأحمر، حيث تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد بهذا الترتيب، ويكون القمر في طور البدر، وسيتمكن السكان في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا من رؤية هذه الظاهرة.

