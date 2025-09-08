قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود سعد بعد نجاح «صوت هند رجب» في فينيسيا: فرحتي منقوصة لهذا السبب
الطب الشرعي يكشف حجم إصابة عروس مصر القديمة.. وتشويه بنسبة 5% في الوجه
هل يجوز أداء صلاة الضحى جماعة؟.. اعرف حكم الشرع
باستثمارات 900 مليار.. تفاصيل توفير 200 ألف فرصة عمل
نزلت تاني .. تراجع جديد في أسعار كيلو الدواجن وكرتونة البيض
تضامنًا مع الفلسطينيين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل ويُطالبون بإجراءات ضد إسرائيل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
توك شو

باستثمارات 900 مليار.. تفاصيل توفير 200 ألف فرصة عمل

محمد البدوي

قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي: “نبحث عن فرص أخرى للاستثمار في مصر، مضيفا: أنا عاوز وسط البلد، حبي لهذه المنطقة لأنها تدل على عظمة القاهرة، مش عاوز دي حبا في الاستثمار فقط ولكن حبا في القاهرة نفسها”.

منطقة وسط البلد

وأكمل محمد العبار أن منطقة وسط البلد لا تحتاج رجال أعمال عاوزين كل الربح لهم، ولكن عاوزة رجال أعمال عقلانيين وميكونوش بخيلين.

ساحل البحر الأحمر

وكشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، تفاصيل توقيع اتفاقية للاستثمار على ساحل البحر الأحمر بـ 900 مليار جنيه، قائلا: اللي جاي في مراسي شيء لا يضاها في مصر أو خارجها.

 فرص استثمارية

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من كرم ربنا الحصول على فرص استثمارية في مصر وخاصة على ساحل البحر البحر الأحمر.

المساندة من السلطات المحلية

وعبر محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، عن سعادته بكل المساندة من السلطات المحلية في مصر، قائلا: إن شاء ربنا يقدرنا ونعمل حاجة تفوق الخيال وتتجاوز مراسي البحر المتوسط.
ولفت إلى أن المساحة المحددة للاستثمار في مراسي البحر الأحمر 10 ملايين متربع مربع لا تزيد عن مشروعاتنا السابقة كثيرًا في مراسي وكانت 8 ملايين متر.


واستطرد أنه سيتم توظيف 200 ألف شخص خلال عمليات الإنشاء والبناء على أن يستقر العدد على 25 ألفًا أثناء التشغيل، موضحا أن العمل في مصر جيد والنمو الاقتصادي جيد، لافتا إلى أن المشكلات الاقتصادية في العالم كله، ونحن نتفائل بمصر وحكومتها وأهلها
وشدد محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، على أن استثمارنا في مصر يعني أننا نحب البلد وراضين عن الإجراءات والقوانين وشهدنا سرعة في الإنجاز في مشروعاتنا السابقة.
 

