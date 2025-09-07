قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج عن جميع الرهائن.. صفقة جديدة أمام حماس لإنهاء الحرب في غزة برعاية أمريكية
تطور جديد في الزمالك.. فيريرا يُصعد لاعب قطاع الناشئين لتدريبات الفريق
هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة
رد مفاجئ من جوميز على عرض تدريب الأهلي.. تفاصيل
انحسار مياه البحر بطور سيناء بالتزامن مع خسوف القمر |شاهد
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام
تشكيل منتخب إسبانيا أمام تركيا في تصفيات كأس العالم
ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: اتصالحت جنائيا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش
منتخب بوركينا فاسو.. تعرف على المنافس الوحيد لمصر على تأشيرة المونديال
اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية
بعد الهجوم الروسي الضخم على أوكرانيا.. ترامب: مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محمد العبار يكشف عن نيته للاستثمار بمنطقة وسط البلد

محمد العبار
محمد العبار
محمد البدوي

شدد محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، على أن استثمارنا في مصر يعني أننا نحب البلد وراضين عن الإجراءات والقوانين وشهدنا سرعة في الإنجاز في مشروعاتنا السابقة.

واستكمل: “نبحث عن فرص أخرى للاستثمار في مصر، قائلا: أنا أحب منطقة وسط البلد، وحبي لهذه المنطقة لأنها تدل على عظمة القاهرة، مش عاوز دي حبا في الاستثمار فقط ولكن حبا في القاهرة نفسها”.

منطقة وسط البلد

وأكمل محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، أن منطقة وسط البلد لا تحتاج رجال أعمال عاوزين كل الربح لهم، ولكن عاوزة رجال أعمال عقلانيين وميكونوش بخيلين.

عمليات الإنشاء والبناء

أكد محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي على أنه سيتم توظيف 200 ألف شخص خلال عمليات الإنشاء والبناء بمشروع مراسي البحر الأحمر، على أن يستقر العدد على 25 ألفًا أثناء التشغيل، موضحا أن العمل في مصر جيد والنمو الاقتصادي جيد، لافتا إلى أن المشكلات الاقتصادية في العالم كله، ونحن نتفائل بمصر وحكومتها وأهلها.

كشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، تفاصيل توقيع اتفاقية للاستثمار على ساحل البحر الأحمر بـ 900 مليار جنيه، قائلا: "اللي جاي في مراسي شيء لا يضاها في مصر أو خارجها".

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، من كرم ربنا الحصول على فرص استثمارية في مصر وخاصة على ساحل البحر الأحمر.

وعبر محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، عن سعادته بكل المساندة من السلطات المحلية في مصر، قائلا: “إن شاء ربنا يقدرنا ونعمل حاجة تفوق الخيال وتتجاوز مراسي البحر المتوسط”.

المساحة المحددة للاستثمار

ولفت إلى أن المساحة المحددة للاستثمار في مراسي البحر الأحمر 10 ملايين متربع مربع لا تزيد عن مشروعاتنا السابقة كثيرًا في مراسي وكانت 8 ملايين متر .

