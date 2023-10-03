نجم الأهلي: إمام عاشور مايسترو النادي

قال ماهر همام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، إن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والصفقة الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، مفيدة للغاية لصالح المارد الأحمر.

وقال ماهر همام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إمام عاشور صفقة رائعة لوسط ملعب النادي الأهلي ، لأنه لاعب يجيد الباص والتسديد وصاحب نزعة هجومية رائعة ويساعد جميع الخطوط فى عملية الربط.

وأضاف:" صفقة رضا سليم رائعة فى الخط الهجومي لأنه لاعب يملك حلول فى كل مراكز الملعب الهجومية وقادر على صناعة الفارق.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه إنبي غدا ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.