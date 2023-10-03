فرنسا تعلن موافقتها على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن باريس وافقت على عقود مستقبلية مع أرمينيا تسمح بتسليم معدات عسكرية لأرمينيا حتى تتمكن من ضمان الدفاع عنها.

سافرت كولونا إلى أرمينيا لتقييم الاحتياجات العاجلة للبلاد حيث تواجه تدفق اللاجئين من ناغورنو كاراباخ وخطر العمليات العسكرية الأذربيجانية على أراضيها وفقا لما نشرته "فرانس 24".

وفي وقت سابق من اليوم، أشادت كولونا بتصديق البرلمان الأرمني على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء - وهو التصويت الذي أثار غضب روسيا.

وكتبت على موقع "إكس" المعروف سابقًا باسم "تويتر" خلال زيارة لأرمينيا: "أرحب بقرار البرلمان الأرميني.. إن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم شرط للسلام والاستقرار".