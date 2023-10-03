رئيس حزب الاتحاد: بعض المرشحين لا يرتقون للمنافسة في الانتخابات الرئاسية

‏أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أنهم أعلنوا عن تأييد الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

وتابع ‏خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة “الحياة”: مؤتمر حكاية وطن، حكى مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها لأن الناس قد تنسى أحيانا، ونحن ايدنا الرئيس السيسي لأننا عشنا معه هذا الحلم منذ عام 2014 ورأينا سنوات الظلام، ومن ثم شهدنا تثبيت أركان الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب ومشاريع التنمية في ظل هذه التحديات الصعبة.

‏وأضاف: نحن ‏لم نقارن الرئيس السيسي بأي مرشح آخر لأنه لا توجد أي مقارنة وهناك مرشحين لا يرتقون للمنافسة في الانتخابات الرئاسية ورأينا مرشحين يتحدثون عن عودة الإخوان.