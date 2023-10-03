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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعما لمسيرة التقدم|أول توكيل من أبناء مصر بفرنسا لتأييد ترشح الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرر سامح أبوزيد - رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا - توكيلاً - بالقنصلية المصرية العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية.


وقال "أبو زيد" إنه قرر تحرير التوكيل اليوم في القنصلية المصرية بباريس لإعلان دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنعقد في شهر ديسمبر المقبل، دعماً لمسيرة التقدم والاستقرار التي تشهدها البلاد. 


وأشار "أبو زيد" إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الوقوع في دائرة الفوضى والإرهاب، وقاد عملية إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها بين الأمم، بل وسارع الزمن بالبناء والتعمير وزرع البينة التحتية في كل شبر من أرض مصر.

 

أعلن " أبوزيد " أن التوكيل هو أول خطوة لإعلان دعم وتأييد الرئيس " السيسي " في مواجهة المخططات والضغوط التي تقودها دولاً كبرى عل مصر في هذا التوقيت بالتحديد لإفساد الاستحقاق الانتخابي والدفع بمرشحين لهم علاقات خارجية ومدعومين من جهات بعينها لتعكير صفو ما وصل اليه المصريون من استقرار وتنمية.


كشف أبوزيد أن المصريين في فرنسا سوف يخرجون في الأيام القادمة لتنظيم مسيرات ومظاهرات حب وتأييد الرئيس السيسي.

 

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الرئيس السيسي جمعية شباب مصر بفرنسا باريس علاقات خارجية الانتخابات الرئاسية

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