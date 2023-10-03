الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر شائعة

كشف عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم واستمرار انقطاعه لعدة شهور.



وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" لا صحة لانقطاع الإنترنت يوم 11 أكتوبر وهذه شائعة".

وأضاف عبد الوهاب غنيم "وكالة ناسا نفت انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر المقبل"، مضيفا:" 95% من شبكات الإنترنت تنقل عبر الكابلات البحرية المدفونة في قاع المحيطات والبحار، و5 % ينتقل عبر موجات الأقمار الصناعية والواي فاي ".

وتابع عبد الوهاب غنيم "مهما حدثت عواصف شمسية لن تؤثر على الإنترنت في العالم"، مشيرا إلى أن "عدد الكابلات البحرية الرئيسية حول العالم حوالي 500 كابل وبعض الكابلات طولها اكثر من 40 الف كيلومتر".

وأكد أن "عدد الكابلات العالمية للإنترنت التي تمر من قناة السويس 17 كابل بحري"، موضحا "عدد الأقمار الصناعية الناقلة للإنترنت حوالي 2200 لكن حجم البيانات التي تنقلها الأقمار الصناعية أقل من الكابلات البحرية، والكابلات البحرية يمكن ان يستمر عمرها لـ 25 عاما".

