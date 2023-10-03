عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر شائعة

الإنترنت
الإنترنت

كشف عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم واستمرار انقطاعه لعدة شهور.

 

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

وزير الاتصالات: سرعة الانترنت زادت 10 أضعاف باستثمارات 100 مليار جنيه


وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  لا صحة لانقطاع الإنترنت يوم 11 أكتوبر وهذه شائعة".

 

وأضاف عبد الوهاب غنيم "وكالة ناسا نفت انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر المقبل"، مضيفا:" 95% من شبكات الإنترنت تنقل عبر الكابلات البحرية المدفونة في قاع المحيطات والبحار، و5 %  ينتقل عبر موجات الأقمار الصناعية والواي فاي ".

وتابع عبد الوهاب غنيم "مهما حدثت عواصف شمسية لن تؤثر على الإنترنت في العالم"، مشيرا إلى أن "عدد الكابلات البحرية الرئيسية حول العالم حوالي 500 كابل وبعض الكابلات طولها اكثر من 40 الف كيلومتر".

وأكد أن "عدد الكابلات العالمية للإنترنت التي تمر من قناة السويس 17 كابل بحري"، موضحا "عدد الأقمار الصناعية الناقلة للإنترنت حوالي 2200 لكن حجم البيانات التي تنقلها الأقمار الصناعية أقل من الكابلات البحرية، والكابلات البحرية يمكن ان يستمر عمرها لـ 25 عاما".
 

الانترنت شبكات الإنترنت انقطاع الإنترنت اخبار التوك شو النت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

ترشيحاتنا

ايسر تكشف عن مجموعة جديدة من chromebook بمتانة عسكرية

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات في المتناول.. طريقة عمل الفتة اللبنانى

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ