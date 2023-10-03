معاداة السامية.. إسرائيل تدخل على خط أزمة تكريم الجندي النازي في كندا

وصف مبعوث إسرائيل الخاص لمكافحة معاداة السامية، ميشال كوتلر فونش، استقالة رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا بعد الفضيحة التي تم فيها تكريم نازي أوكراني في البرلمان الكندي، بأنها "الخطوة الأولى للاعتراف بالمسؤولية عن هذا الخطأ"، ودعا السلطات الكندية لدراسة وتذكر التاريخ وماضيهم.

وقال المبعوث الإسرائيلي في تصريحات صحفية، إن استقالة رئيس مجلس العموم الكندي هي "الخطوة الأولى للاعتراف بالمسؤولية عن هذا الخطأ"، والتي يجب أن يتبعها اعتراف كندا بتاريخها وأنهم فتحوا أبواب البلاد إلى ما يقرب من 2000 من النازيين الذين هاجروا إليها.

وأضاف: "في وقت تتزايد فيه معاداة السامية، فإن الحادث المحرج للغاية في البرلمان الكندي يؤكد على ضرورة التثقيف الشامل حول معاداة السامية في التاريخ والآن، وحول المحرقة وتاريخ الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن احتمال حدوث مثل هذا التصرف مرة آخري يقوض مسؤولية دول مثل كندا، ذلك لابد من الالتزام المرتقب المشترك بشعار "لن يحدث مرة أخرى أبدًا"، والمطالبة بتذكر ومعرفة الماضي من أجل تحديد التهديدات الحالية ومنع تكرار الفظائع الرهيبة التي لا يمكن تصورها، ولكنها ليست فظيعة لدرجة يصعب حدوثها".

وتم تعيين كوتلر فونش في منصب المبعوث الخاص لمكافحة معاداة السامية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منتصف سبتمبر الماضي، وهو المنصب الذي كان شاغرا منذ أبريل الماضي، بعد استقالت تيشبي بسبب خلاف مع إصلاح الحكومة الإسرائيلية للنظام القضائي.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت وكالة أسوشيتد برس صورًا تظهر أنه خلال خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي في 22 سبتمبر، حيث أشاد الجمهور بـ ياروسلاف هونكا، وهو من المحاربين القدامى النازيين البالغ من العمر 98 عامًا والذي خدم في الفرقة الأوكرانية الأولى، والمعروفة أيضًا باسم فرقة SS الجاليكية، خلال الحرب العالمية الثانية.