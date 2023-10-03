الأزمة تتفاقم| الهند تطالب كندا بسحب عشرات الدبلوماسيين.. وتهدد برفع الحصانة

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، بأن الهند طلبت من كندا سحب عشرات الدبلوماسيين من البلد، في تصعيد للأزمة بين البلدين، والتي اندلعت حين اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نيودلهي بأنها قد تكون متورطة في قتل زعيم سيخي في كندا.

ونقلت صحيفة صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن نيودلهي أبلغت أوتاوا بأنه يجب عليها سحب 40 دبلوماسياً من البلد، بحلول 10 أكتوبر.



وقال دبلوماسي إن الهند هددت بسحب الحصانة من الدبلوماسيين إذا بقوا في البلاد بعد هذا التاريخ.

وأوضح أحد المصادر أن هناك 62 دبلوماسيا كنديا يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات الهندية الكندية توترا كبيرا.

وفي وقت سابق، قال وزير الشئون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار إن بلاده وكندا يجب أن تتناقشا مع بعضهما البعض لحل خلافاتهما على خلفية مقتل زعيم انفصالي من حركة خاليستان الهندية، لكن القضية الأكبر هي "سماح" الحكومة الكندية بالإرهاب والتطرف والعنف ولا بد من تحديد هذه القضية ومواجهتها.