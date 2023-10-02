اعتذارات بائسة.. لافروف يوجه انتقادا حادا لرئيس وزراء كندا بسبب الجندي النازي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأثنين، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يبدو بائسا في محاولاته تقديم الأعذار لتكريم النازية في البرلمان الوطني.

وأضاف لافروف في تصريحات إعلامية في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي للمناقشة، أن رئيس البرلمان الكندي كان على علم مسبق بأنه سيكرم النازي.

وتابع لافروف: "أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية هنا يدرك أن ذلك لا يمكن أن يحدث بالطريقة التي يحاول رئيس الوزراء الكندي الآن إقناع الجميع بها".

وأردف: "الجميع كانوا يعلمون ما كان سيحدث رئيس البرلمان كان يعلم، وأجهزة الأمن كانت تعرف، والرجل كان شخصية عامة لم يخف آرائه، كثير من الناس يعرفونه".

وأشار وزير الخارجية الروسي عن ما قاله ترودو عن الحادث، قائلا: "هو يجعلني أشعر بالحرج لأنه رئيس وزراء، عندما كان يصفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعندما رفع قبضته في الهواء، مرحباً بذلك النازي، بالطبع كانا يعرفان كل شيء جيداً بما فيه الكفاية".