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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة وصول رئيس وزراء كندا للهند على متن طائرة محملة بالكوكايين

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

وصف مكتب رئيس وزراء كندا المعلومات التي تفيد بأن جاستن ترودو وصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين في سبتمبر على متن طائرة تحمل شحنة من الكوكايين، بأنها “كاذبة”.

وحسب صحيفة “تورنتو صن” الكندية، قال مكتب ترودو في بيان: “هذا مثال خاطئ ومزعج تماما لكيفية تسلل المعلومات المضللة إلى التقارير الإعلامية".

ونقلت الصحيفة عن تصريحات الدبلوماسي الهندي السابق، ديباك فوهرا، الذي كشف تفاصيل وصول ترودو إلي الهند، بأن زوجته شاهدت ترودو في المطار وقالت إنه بدا مكتئبا ومتوترا.

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ووفقا له، تشير وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصادر الموثوقة إلى أن طائرة رئيس الوزراء كانت مليئة بالكوكايين.

جاستن ترودو الكوكايين رئيس وزراء كندا كندا

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