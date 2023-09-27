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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يعتذر عن تكريم البرلمان لنازي أوكراني

جاستن ترودو
جاستن ترودو

اعتذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تكريم البرلمان الكندي للنازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال ترودو: "سأخاطب مجلس العموم الكندي والأوكرانيين والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم قريبا لتقديم اعتذار عما حدث يوم الجمعة".

وأمس، أعلن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، استقالته من منصبه وسط فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال روتا، في البرلمان: "بقلب حزين أبلغ البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم"، موضحا أنه سيترك منصبه رسميًا في 27 سبتمبر.

وأوضح روتا أنه يأسف لقرار دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، والذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا إلى البرلمان.

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وقال إن "الاحتفال العلني النازية تسبب في الألم لمختلف الناس والمجتمعات، بما في ذلك الجاليات اليهودية في كندا وحول العالم، والأشخاص الذين نجوا من الجرائم النازية في بولندا ودول أخرى".

جاستن ترودو

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