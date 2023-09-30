كندا: روسيا أظهرت قدرات غير متوقعة خلال الحرب

كشف واين آير رئيس الأركان العامة الكندية أن روسيا تجدد احتياطاتها من الذخيرة بأسرع مما توقع الغرب.

وأوضح آير في حديث نقلته إذاعة Radio-Canada، أن بلاده لم تقم منذ فبراير 2022 بإنتاج أية قطعة ذخيرة إضافية من عيار 155 مم.

ولفت إلى أنه “إذا استخدم الجيش الكندي هذه القذائف بنفس معدل استخدام أوكرانيا، سيتم استنفاد كل المخزون في غضون أيام قليلة”، مؤكدًا "هذا أمر مثير للقلق بشكل متزايد لأنه إذا درسنا إمكانية إعادة إمداد روسيا جيشها بالذخيرة، سنرى أنها تحدث بشكل أسرع من المتوقع".

واشتكى رئيس الأركان من حال الدبابات والمدرعات الكندية، حيث تبين أن جميع المدرعات المتبقية في البلاد غير صالحة للعمل بسبب نقص قطع الغيار والمختصين.