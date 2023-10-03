مستشار وزيرة الثقافة: فيلم الممر عظيم والوزارة ليست مسئولة عن إنتاج الأفلام الروائية

‏قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، أن ‏هناك فرق ما بين إنتاج الأفلام القصيرة وإنتاج الأفلام الروائية التي تخضع لاقتصاديات السوق ولا يوجد وزارات ثقافة في العالم تنتج أفلام روائية.

‏وتابع ‏خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي "أسامة كمال"،‏ المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الدولة لها دور في صناعة هذه الأفلام مثل فيلم الممر الدولة وفرت له إمكانية والقوات المسلحة وفرت له الإمكانيات لذلك خرج لنا فيلم عظيم وقدم رسالة للأجيال الجديدة حتى في الأفلام التي تم عملها بعد حرب 1973 ‏ ‏كانت عظيمة، وفكرة توفير الدولة للاحتياجات من العتاد والمعدات في حد ذاته يمثل نسبة كبيرة من إنتاج الفيلم.