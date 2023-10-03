عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزيرة الثقافة: فيلم الممر عظيم والوزارة ليست مسئولة عن إنتاج الأفلام الروائية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الجليل

‏قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، أن ‏هناك فرق ما بين إنتاج الأفلام القصيرة وإنتاج الأفلام الروائية التي تخضع لاقتصاديات السوق ولا يوجد وزارات ثقافة في العالم تنتج أفلام روائية.

 

‏وتابع ‏خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي "أسامة كمال"،‏ المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الدولة لها دور في صناعة هذه الأفلام مثل فيلم الممر الدولة وفرت له إمكانية والقوات المسلحة وفرت له الإمكانيات لذلك خرج لنا فيلم عظيم وقدم رسالة للأجيال الجديدة حتى في الأفلام التي تم عملها بعد حرب 1973 ‏ ‏كانت عظيمة، وفكرة توفير الدولة للاحتياجات من العتاد والمعدات في حد ذاته يمثل نسبة كبيرة من إنتاج الفيلم.

السينما وزيرة الثقافة الدكتور خالد عبد الجليل حرب 1973 فيلم الممر الاعلامي اسامة كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

ترشيحاتنا

عزة مصطفى: وزارة الصحة صعبة ومعقدة وتحتاج مجهودا جبارا

طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 9 مرات خلال يوم

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

هل يحاسبنا الله تعالى على الأفكار السيئة التي تدور في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستطور من نفسها في عام 2024

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ