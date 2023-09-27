أهم مشروعات وزارة الثقافة خلال السنوات الأخيرة.. تفاصيل

أكد دكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزيرة الثقافة أكدت أن هناك 162 مشروع بتكلفة 8.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه طورنا خلال العشر سنوات الماضية 24 قصر بتكلفة مليار جنيه، إضافة إلى العمل على إنشاء 15 قصر ثقافة جديد بتكلفة 137 مليون.

وقال عمرو البسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم العمل على إنشاء مكتبات عامة بتكلفة 12 مليون جنيه ، مؤكدا أن ذلك هو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن ميزانية هيئة قصور الثقافة، ارتفعت إلى 450 مليون جنيه مما ساعدنان في انهاء عدد من المشاريع أخرها "قصر ثقافة أبو المطامير" بالبحيرة اضافة إلى المشروعات الأخرى.

29 مليون جنيه

وأشار عمرو البسيوني إلى انه نعطي أولوية للأماكن المحرومة ثقافيا، إضافة إلى القيام بمشروع المسارح المتنقلة والتي وصلت تكلفته إلى 29 مليون جنيه

أكد دكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن هناك مزايا كبيرة للدولة من خلال مشروع القرن "حياة كريمة"، مشيرا ‘إلى أن مشاركة الشباب في المشروعات القومية يعطي قيمة هائلة للشباب ويخلق الة من الإنتماء الوطني لدى الشباب.

وقال محمود ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدولة جعلت الشباب جزء من المنظومة الخاصة بها، حتى أصبحوا شركاء في التنمية المستدامة التي تحدث بالدولة.

جيل رواد الجمهورية الجديدة.

وتابع رئيس جامعة طنطا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل بمئات الطلبة من أوائل خريجين الجامعات االمصرية، والذي أعتبره جيل رواد الجمهورية الجديدة.