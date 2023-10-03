اللواء نصر سالم: إسرائيل تسعى لإحداث حالة من التضليل.. وحرصوا دائما على رموزهم

‏قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الأفلام التي صدرت بعد حرب أكتوبر مباشرة عن الحرب كانت أفلام دون المستوى وهناك أفكار كثيرة لإنتاج أفلام عن الحرب لكن ليس بالطرق التقليدية قائلا:" مش لازم أجيب قوات وأعبر القناة من ثاني علشان أعمل فيلم ".

‏‏وتابع ‏خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي "أسامة كمال"،‏ المذاع عبر شاشة "dmc"، أن إسرائيل تسعى لإحداث حالة من التضليل ‏ وحرصوا دائما على رموزهم، وأن ما تم إذاعته من لجنة "اجرانات" لا يتعدى الـ 10% ولم يوافقوا على إذاعة شيء إلا أشياء قليلة جدا ولجنة "اجرانات" اوصت بعزل رئيس الأركان ومدير المخابرات وقائدة الجيش لأن هذه اللجنة تحاكم العسكريين.