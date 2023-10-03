تعرف على السبب الرئيسى وراء تعثر انتقال أيمن أشرف لـ الزمالك

تحدث أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي عن رحيله في وقت سابق عن الأهلي والمرحلة الجديدة في صفوف البنك.

قال أيمن أشرف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدعيمات البنك الأهلي مميزة للغاية ونملك مزيجا بين الخبرة والشباب، والدوري صعب جدا، ولن يتواجد مباراة سهلة، في ظل تدعيم كل الفرق بصفقات قوية"

وأضاف: "لدينا طموحا كبيرا بأننا نفعل شئ جيد تليق باسم البنك الأهلي، ونخوض كل مباراة على حدى"

وواصل: "وصلت لي عروضا كثيرة جدا بعد الرحيل عن الأهلي منهم أندية كبيرة وأندية صغيرة لكن في النهاية اخترت البنك الأهلي بعد عقدي لجلسة مع أشرف نصار رئيس النادي، نتعامل مع كيان يسمى البنك الأهلي، ونادي البنك الأهلي قريب شوية من الأهلي، بالنسبة لكيانه"

وحول حقيقة تفاوض الزمالك معه بعد الرحيل عن الأهلي قال: "نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره عظيم، والزمالك بعد النادي الأهلي في مصر بالنسبة لأندية القمة، ولكن كان هناك حديث وكلاء فقط، ولكن احترامي أيضا للنادي الأهلي جعلني أختار مسار مختلف، وفضلت عدم خسارة جمهور النادي الأهلي مع الاحترام لنادي الزمالك ولكن المفاوضات لم تكن رسمية كان حديث وكلاء فقط"

