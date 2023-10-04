اليوم .. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، غدًا الأربعاء، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع المرافعة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.



كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة من الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.